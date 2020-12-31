Рождество 2021 в Ростове-на-Дону: в донской столице богослужения пройдут в 56 храмах.Городские власти озвучили, как будут проходить богослужения в святой праздник Рождества Христова. Так как в регионе до сих пор господствует коронавирус, службы пройдут со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. В администрации приняли решение не лишать горожан такого торжества.Итак, службы будут проходить во всех 56 православных храмах города, но, соответственно, с некоторыми ограничениями.- В ночь с 6 на 7 января 2021 года, по информации Ростовской-на-Дону епархии, Крестного хода по Соборной площади не планируется. В храмах, где ожидается большое количество прихожан, будет организована термометрия, социальная дистанция и соблюдение масочного режима, – сообщили в пресс-службе городской администрации.Стоит отметить, что в праздничные дни продлят работу общественного транспорта. Для тех, кто по какой-либо причине не сможет посетить службу, будет организована видеотрансляция в Интернете.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРождество 2021 в Ростове-на-Дону: погода.Рождество 2021 в Ростове-на-Дону: чем удивит ростовчан погода в святой праздник.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!