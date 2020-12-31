Рождество 2021 в Ростове-на-Дону: ожидать ли морозов на Рождество, расскажет \\"Комсомольская правда - Ростов-на-Дону\\".Относительно теплая погода ждет ростовчан в Рождество Христово. Температура в дневные часы поднимется до плюс двух градусов, а вечером опустится до нуля. В этот день, по прогнозам синоптиков, есть вероятность выпадения дождя, который местами будет даже сильным.Ветер будет дуть с востока. Порывы его будут достигать семи метров в секунду. Атмосферное давление с утра будет держаться в пределах нормы, а к вечеру немного понизится до 758 миллиметров ртутного столба.Относительная влажность воздуха достигнет 98 процентов. Магнитных бурь в этот день, к счастью, не ожидается.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРождество 2021 в Ростове-на-Дону: программа мероприятий для взрослых и детей.Рождество 2021 в Ростове-на-Дону: чем развлечь себя в святой праздник.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!