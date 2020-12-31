Рождество 2021 в Ростове-на-Дону: как провести время в праздник расскажет \\"Комсомольская правда - Ростов-на-Дону\\".За исключением традиционных купаний в проруби ростовчане могут развлечь себя и культурно-массово в этот день. Итак, что же подготовили деятели культуры на 7 января.Кино: \\"Чудо-женщина: 1984\\", \\"Планета Билан\\" (киноцентр \\"Большой\\").Концерты: \\"Чудеса на Рождество\\" (Филармония).Театры: \\"Щелкунчик\\" (Музыкальный театр), \\"Кентервильское привидение\\" (Молодежный театр), \\"Почти Рождественская история\\" (Театр драмы им. Горького), \\"Следствие ведет любовь\\" (Театр драмы им. Горького), \\"Новогодние приключения Емели или По-щучьему велению\\" (Театр драмы им. Горького), \\"Бенгальские огни. Почта Деда Мороза\\" (Молодежный театр).Елки: детские новогодние елки пройдут перед следующими программами - \\"Новогодние приключения Емели или По-щучьему велению\\" (Театр драмы им. Горького), \\"Фокус, Мокус и новогодние чудеса\\" (Театр кукол им. Былкова), \\"Щелкунчик\\" (Музыкальный театр), \\"Новогодние приключения\\" (онлайн), \\"Супергерои спасают Новый год\\" (онлайн).Квесты: \\"Сайлент Хилл\\", \\"Тайны Чернобыля\\", \\"Пила\\", \\"Код да Винчи\\", \\"Миссия Невыполнима\\", \\"Мумия\\", \\"Гарри Поттер и последний крестраж\\" (Квестомания на Будённовском); \\"Начало\\", \\"Мумия: Книга мертвых\\", \\"Тайна заброшенного приюта\\", \\"Пираты: Тайны Черной Бороды\\" (Квестомания на Текучёва); \\"Джуманджи\\" (Квестомания на Филимоновской); \\"Проклятие монахини\\" (Wonderland на Стадионной); \\"Не дыши\\", \\"Чума\\" (Wonderland на Нансена); \\"Заклятие. Изгнание демона\\" (Wonderland на Ворошиловском).Выставки: \\"Сохранившие правду. Фотокоры Победы\\", \\"Шесть дней. Невыдуманные герои. Освободителям Ростова-на-Дону посвящается\\" (Музей русско-армянской дружбы); \\"Я Дубровский\\" (Шолохов-Центр); \\"Арт-ёлка-2021\\" (Донская публичная библиотека); \\"Мастерская новогоднего настроения\\" (Детская библиотека им. Величкиной).ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНовый год 2020-2021 в Ростове-на-Дону: полная афиша мероприятий, где и как встретить.Программа праздничных мероприятий на Новый год 2020-2021 в Ростове-на-Дону.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!