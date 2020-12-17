Программа праздничных мероприятий на Новый год 2020-2021 в Ростове-на-Дону. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новый год 2020-2021 в Ростове-на-Дону: полная афиша мероприятий, где и как встретить. В мэрии донской столицы озвучили программу праздничных гуляний на предстоящие праздники. Известно, что праздничные гуляния пройдут с 18 декабря по 13 января.

- Для ростовчан подготовлена разнообразная развлекательная программа с учетом всех мер безопасности в связи с распространением новой коронавируса, - рассказали в мэрии. - Большинство мероприятий пройдут в онлайн-формате на базе муниципальных библиотек, детских музыкальных, художественной школах и школах искусств, парков культуры и отдыха города.

Так, с 25 по 28 декабря ростовчан ждут открытия районных елок. Центральной площадкой празднования по традиции станет парк им. М. Горького, около которого расположится новогодняя фотозона.

А онлайн-программа торжественного открытия Главной городской елки состоится 28 декабря. Также желающие смогут увидеть гала-концерт городского конкурса на лучший молодежный и детский эстрадный проект «Звезды Ростова», который покажут 29 декабря в онлайн-формате.

Кроме того, в историческом парке «Россия – моя история» запланировано проведение новогодних экскурсий для посетителей. Подготовили новогодние программы и театры города.

КОНКРЕТНО

Какая программа мероприятий будет

18-30 декабря в 19.00

Спектакль «Бенгальские огни. Почта Деда Мороза» (премьера) в Ростовском-на-Дону академическом молодежном театре.

20 декабря, 2-3 января в 11.00 и 14.00

Спектакль «Золушка» в Ростовском-на-Дону академическом молодежном театре.

23– 30 декабря

Акция «Новогодний трамвай» (по центральным улицам города Ростова-на-Дону).

26 – 30 декабря*

Встреча с Дедом Морозом в онлайн-формате «Мобильный Дед Мороз» (от Ростовского-на-Дону академического молодежного театра).

26 – 30 декабря в 11.00, 14.00

Спектакль «Кентервильское привидение» в Ростовском-на-Дону академическом молодежном театре.

28 декабря с 20.00 до 22.00*

Онлайн-программа открытия Главной городской новогодней елки.

29 декабря с 20.00 до 22.00*

Гала-концерт городского конкурса на лучший молодежный и детский эстрадный проект «Звезды Ростова» в онлайн-формате.

30 декабря с 19.30 до 21.00*

Театрализованная игровая программа «В гостях у сказки» в онлайн-формате.

31 декабря с 19.30 до 21.00*

Онлайн-концерт «Новогодний огонек», посвященный празднованию Нового года.

28 – 31 декабря*

Онлайн-поздравления выдающихся ростовчан, коллективов детских музыкальных школ и школ искусств и победителей конкурса на лучшее новогоднее видеопоздравление среди жителей города Ростова-на-Дону: «С Новым годом!».

21 декабря – 13 января*

Комплекс праздничных новогодних и рождественских программ в онлайн-формате в библиотеках, детских музыкальных, художественной школах и школах искусств, парках культуры и отдыха города Ростова-на-Дону.

*В социальных сетях и официальных интернет-порталах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новый год и Рождество в Ростове-на-Дону 2021: какие мероприятия пройдут для взрослых и детей

Новый год и Рождество в Ростове-на-Дону 2021: какие мероприятия подготовили для взрослых и детей. Об этом рассказала глава министерства культуры Ростовской области Анна Дмитриева на заседании регштаба по коронавирусу. (подробности)