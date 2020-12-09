Работу общественного транспорта в новогоднюю ночь продлили в Ростове-на-Дону

Украшенные автобусы буду ездить по городу в новогодние праздники Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Ростовчане могут смело планировать прогулки по городу и поездки к друзьям в Новый год и не переживать о том, как вернуться домой. Власти донской столицы продлили работу общественного транспорта в ночь с 31 декабря на 1 января 2021 года до 3:00 часов ночи. Документ подписал глава департамента транспорта Христофор Ермашов.

По городу будут ездить автобусы, украшенные мишурой и рисунками. Во всех городских АТП специалисты усилят противопожарные меры безопасности.

По такому же графику автобусы будут ездить в Рождество - в ночь с 6 на 7 января 2021 года.

В декабре ростовчане смогут проехать по городу в трамвае с новогодними волшебниками Дедом Морозом и Снегурочкой. Сказочные герои будут дарить людям новогоднее настроение. Трамвай будет ездить по донской столице с 20 декабря.

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