Новый год в Ростове-на-Дону 2020-2021: по городу будет ездить трамвай со сказочными персонажами

Власти придумывают новые офлайн-форматы поздравлений. Фото: Иван МАКЕЕВ

Новый год в Ростове-на-Дону 2020-2021: в городе начнет ездить праздничный трамвай. Подробнее о работе транспорта рассказали в администрации.

— Мы ищем еще офлайн-форматы. Вместе с департаментом транспорта отработали новый проект — новогодний трамвай. Сказочные персонажи будут ездить по городу и поздравлять жителей, — поделилась руководитель управления культуры мэрии Яна Пилявская.

Она добавила, что праздничный транспорт запустят в 20-х числах декабря. По какому маршруту будет курсировать трамвай, пока неизвестно.

Ранее "Комсомольская правда-Ростов" писала, что власти отказались от покупки главной городской елки. Напротив парка имени Максима Горького установят прошлогоднее дерево. Открытие ели пройдет в онлайн-режиме.

Пока известно, что в городе установят девять елей. Деревья нарядят уже 1 декабря.

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