Новый год в Ростове-на-Дону 2020-2021: появятся девять елей к празднику

Праздничные ели нарядят уже 1 декабря.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Новый год в Ростове-на-Дону 2020-2021: к празднику установят и нарядят как минимум девять елей. Об этом сообщили в администрации города.
— В парках культуры и отдыха уже монтируется девять елей. Мы собираемся их "зажечь" 1 декабря, — прокомментировала начальник управления культуры Яна Пилявская.
Она также рассказала, что открытие главной городской елки в этом году пройдет в онлайн-режиме. В целях экономии новое дерево в этом году покупать не стали.
— Установили прошлогоднюю ель. Естественно, освежили ее новыми хвойными, которые приобрели за счет внебюджетных источников парка, — добавила Яна Мурадовна.
Напомним, из-за пандемии в Ростове-на-Дону не планируется массовых гуляний в Новый год. Все мероприятия пройдут в онлайн-режиме.
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