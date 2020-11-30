Новый год в Ростове-на-Дону 2020-2021: появятся девять елей к празднику

Праздничные ели нарядят уже 1 декабря. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новый год в Ростове-на-Дону 2020-2021: к празднику установят и нарядят как минимум девять елей. Об этом сообщили в администрации города.

— В парках культуры и отдыха уже монтируется девять елей. Мы собираемся их "зажечь" 1 декабря, — прокомментировала начальник управления культуры Яна Пилявская.

Она также рассказала, что открытие главной городской елки в этом году пройдет в онлайн-режиме. В целях экономии новое дерево в этом году покупать не стали.

— Установили прошлогоднюю ель. Естественно, освежили ее новыми хвойными, которые приобрели за счет внебюджетных источников парка, — добавила Яна Мурадовна.

Напомним, из-за пандемии в Ростове-на-Дону не планируется массовых гуляний в Новый год. Все мероприятия пройдут в онлайн-режиме.

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