В Ростове-на-Дону на перекрестке в микрорайоне Левенцовском установили 18 столбов со светофорами. Местные жители рассказали о этом в социальных сетях.На фотографии с места видно, что кроме светофоров на перекрестке появилось сразу несколько дорожных знаков.— Хотите попасть в историю по мотивам русского фольклора? Если да, то можете ехать в Левенцовку – там установили перекресток, как в сказке с Ильей Муромцем. Кто установил целых 20 светофоров со знаками? — написал автор поста.Местная жительница Светлана рассказала, что светофоров на перекрестке установлено еще больше. Дело в том, что почти на каждом из 18 столбов повесили не один светофор. Так, девушка насчитала около 30.Еще одна ростовчанка Татьяна уточнила, что движение на этом участке пока закрыто. Здесь проходят дорожные работы.— Как включат, интересно будет посмотреть на эту гирлянду из светофоров, — рассказала девушка.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Ростове мост на Малиновского закрыли для движения транспортаВодителям придется объезжать путепровод. (Подробности)