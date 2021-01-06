Прирост заболевших в Ростове-на-Дону за сутки составил 173 человека. Всего в Ростовской области ковидом заразился еще 391 житель. Число инфицированных с начала пандемии достигло 53 994.39,1% новых заболевших — жители в возрасте от 46 до 65 лет. Меньшую долю, 32%, составляют люди от 18 до 45 лет. 21,% зараженных — пожилые от 66 до 79 лет» 3,3% — старше 80 лет; 4,4% — дети.Лечение в стационарах получают 2 782 пациента. Состояние 262 заболевших оценивается как тяжелое. Их состояние поддерживается с помощью аппаратов искусственной вентиляции легких.Подтвердилась смерть от коронавируса десяти человек. Среди них — семь женщин в возрасте от 69 до 94 лет и трое мужчин от 38 до 59. Эти пациенты страдали от сопутствующих хронических заболеваний сердечно-сосудистой и других систем. Таким образом, за все время жертвами ковида стали 2 157 зараженных.По данным на 6 января, от опасной инфекции вылечились 497 человек. С начала пандемии выздоровели 44 308 пациентов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНовые случаи заражения коронавирусом выявили в 39 городах и районах Ростовской областиБольше всего жителей заболели в Ростове-на-Дону. (Подробности)АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp).Пусть о них узнают все!