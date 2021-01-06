Рождество в Ростове-на-Дону 2021: митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий поздравил верующих. Его слова опубликованы на сайте Ростовской-на-Дону епархии.— Сердечно поздравляю вас с радостным днем Рождения по плоти Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа! — обратился митрополит к верующим.Он отметил, что 2020 год стал годом потрясения для каждого человека и семьи, всей страны и мира. По словам митрополита, «пандемия явилась испытанием не только нашему благополучию и привычному образу жизни, но и всей нашей веры». Он поблагодарил прихожан, соблюдавших введенные из-за коронавируса ограничения.Напомним, в Рождество 56 храмов Ростова-на-Дону будут открыты для прихожан. Богослужения пройдут с соблюдением мер безопасности. При этом в ночь с 6 на 7 января Крестного хода по Соборной площади не планируется. Будет организована прямая трансляция богослужения из ростовского кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРождество в Ростове-на-Дону 2021: как будут работать храмы в праздникКакие ограничения будут действовать в храмах в Рождество в Ростове-на-Дону. (Подробности)