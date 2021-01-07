Густой и непроглядный туман окутает с утра донскую столицу. Горожане не увидят объектов, находящихся на расстоянии более 90-100 метров, но потом дымка начнет рассеиваться и сменится дождем.В утренние часы будет относительно тепло - от 0 до плюс 4 градусов, днем столбик термометра достигнет отметки в плюс 5 градусов. Но к вечеру снова похолодает - до плюс 3 градусов. В четверг, 7 января, в донской столице в течение всего дня будет стоять облачная и пасмурная погода. По прогнозам синоптиков, с утра и вечером возможен небольшой дождь.Ветер сегодня сменит четыре направления: южное, юго-западное, восточное и юго-восточное. Скорость его порывов временами будет достигать 2-8 метров в секунду.Атмосферное давление пойдет на понижение и составит 756-761 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 93 до 100 процентов.Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПогода на Рождество 2021 в Ростове-на-Дону: публикуем прогноз синоптиков.Рассказываем, какой будет погода на Рождество 2021 в Ростове-на-Дону.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!