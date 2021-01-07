В Ростове-на-Дону на 7 января прирост за сутки - 393 человека.В донском регионе за минувшие сутки новую коронавирусную инфекцию обнаружили у 393 местных жителей. Таким образом, общее количество зараженных достигло уже 54 387 человек. Из них 255 заболевших находятся в тяжелом состоянии и подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.- Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 1294. Коэффициент распространения инфекции – 1,01, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.Но врачам не удалось спасти жизни еще 15 человек. Общее количество летальных исходов достигло 2 172 человек. При этом стоит отметить, что выздороветь удалось уже 44 807 людям. Из них за минувшие сутки - 499 дончан.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКоронавирус в Ростове-на-Дону 6 января 2021: число зараженных дончан приблизилось к 54 тысячам.Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Ростове-на-Дону на 6 января.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!