В Ростове-на-Дону на 8 января прирост за сутки - 393 человека.В Ростовской области коронавирусом заразились уже 54 387 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 393 новых случая заболевания. В тяжелом состоянии находятся 255 человек. Врачи не смогли спасти жизни уже 2 172 дончан. Выздороветь удалось 44 807 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 1294. Коэффициент распространения инфекции – 1,01.- Новые инфицированные зарегистрированы в 36 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (158), Сальском (13) районе, Батайске (12), Новочеркасске (12), Таганроге (12), Каменске-Шахтинском (11), Новошахтинске (11), Миллеровском (10), Усть-Донецком (10) районах, Волгодонске (9), Гукове (8), Азовском (8), Красносулинском (7), Песчанокопском (7), Тарасовском (7), Цимлянском (7), Боковском (6), Егорлыкском (6), Неклиновском (6), Октябрьском (6), Тацинском (6), Чертковском (6), Шолоховском (6) районах, Азове (5), Зерноградском (5), Кагальницком (5), Матвеево-Курганском (5), Целинском (5), Кашарском (4), Пролетарском (4), Семикаракорском (4), Белокалитвинском (3), Верхнедонском (3), Константиновском (3), Родионово-Несветайском (2) районах, Звереве (1), - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.Среди новых заболевших 33,8% - в возрасте от 18 до 45 лет, 43,0% - от 46 до 65 лет, 13,0% - от 66 до 79 лет, 4,8% - старше 80 лет, 5,4% - дети. В стационарах содержатся 2 748 пациентов. Новыми жертвами коронавируса стали восемь женщин, 63, 64, 68, 69, 74, 80, 86, 92 лет, и семь мужчин – 62, 66, 67, 68, 73, 82, 83 лет, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.Врачи следят за состоянием 30 752 человека, все они на самоизоляции в домашних условиях. Сняты с медицинского учета 107,21 тыс. человек. Лаборатории региона за день провели 6 772 теста на коронавирус. За весь период было выполнено 1 441,38 тыс. исследований.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКоронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 7 января 2021 года: опасную инфекцию обнаружили у 393 дончан.Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Ростове-на-Дону на 7 января.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!