Нынешняя погода в Ростове сейчас больше напоминает позднюю осень или, уж в крайнем случае, раннюю весну. Температура воздуха держится на высоких отметках, ветер тоже теплый и идут проливные дожди.В утренние часы будет довольно тепло - от плюс 4 до плюс 7 градусов, днем столбик термометра достигнет отметки в плюс 5 градусов. А к вечеру еще больше похолодает - до плюс 3 градусов. В пятницу, 8 января, в донской столице в течение всего дня будет стоять облачная и пасмурная погода. По прогнозам синоптиков, с утра и вечером возможен сильный дождь.Ветер сегодня сменит три направления: южное, юго-западное и восточное. Скорость его порывов временами будет достигать 4-11 метров в секунду.Атмосферное давление будет пониженным и составит 754-756 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 82 до 98 процентов.Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕТуманную и дождливую погоду прогнозируют синоптики ростовчанам.Температура будет плюсовой.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!