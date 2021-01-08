В Ростове-на-Дону на 8 января прирост за сутки - 394 человека.В Ростовской области за минувшие сутки коронавирусом заразились еще 394 человека. Таким образом, общее количество зараженных достигло 54 781 дончанина. Из общего количества зараженных 243 находятся в тяжелом состоянии и подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.- По данным Роспотребнадзора, показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 1303,59. Коэффициент распространения инфекции – 1,01.Отметим, что за прошедший день опасный вирус смогли победить 188 местных жителей. Таким образом, за весь период выздороветь удалось 44 995 дончанам. Но также стоит сказать, что врачи за минувшие сутки не смогли спасти жизни еще восьми человек.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКоронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 8 января 2021 года: количество зараженных превысило 54 тысячи человек.Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Ростове-на-Дону на 8 января.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!