В Ростове-на-Дону на 9 января прирост за сутки - 394 человека.В Ростовской области коронавирусом заразился уже 57 781 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 394 новых случая заболевания. В тяжелом состоянии находятся 243 человека. Врачи не смогли спасти жизни уже 2 180 дончан. Выздороветь удалось 44 995 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 1303,59. Коэффициент распространения инфекции – 1,01.- Новые инфицированные зарегистрированы в 46 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (158), Батайске (17), Шахтах (12), Новошахтинске (11), Азовском (11), Неклиновском (10), Песчанокопском (9) районах, Таганроге (8), Зерноградском (8), Миллеровском (8), Тарасовском (8), Сальском (7), Целинском (7), Верхнедонском (6), Волгодонском (6), Мясниковском (6) районах, Донецке (5), Белокалитвинском (5), Веселовском (5), Зимовниковском (5), Красносулинском (5), Куйбышевском (5), Матвеево-Курганском (5), Октябрьском (5) районах, Азове (4), Аксайском (4), Багаевском (4), Дубовском (4), Заветинском (4), Орловском (4), Чертковском (4) районах, Волгодонске (3), Звереве (3), Новочеркасске (3), Боковском (3), Егорлыкском (3), Морозовском (3), Пролетарском (3), Семикаракорском (3), Кагальницком (2), Каменском (2), Константиновском (2) районах, Гукове (1), Кашарском (1), Мартыновском (1), Тацинском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.Среди новых заболевших 28,9 % - в возрасте от 18 до 45 лет, 43,9 % - от 46 до 65 лет, 16,8 % - от 66 до 79 лет, 6,3 % - старше 80 лет, 4,1 % - дети. В стационарах содержится 2 771 пациент. Новыми жертвами коронавируса стали четыре женщины, 55, 78, 82, 91 года, и четыре мужчины – 64, 70, 71, 79 лет, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.Врачи следят за состоянием 30 574 человек, все они находятся на самоизоляции в домашних условиях. Сняты с медицинского учета 107,42 тыс. человек. Лаборатории региона за день провели 5 699 тестов на коронавирус. За весь период было выполнено 1 447,07 тыс. исследований.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКоронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 8 января 2021 года: еще 394 человека подхватили опасный вирус.Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Ростове-на-Дону на 8 января.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!