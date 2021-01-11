Первый рабочий день после новогодних праздников, Ростов-на-Дону «покраснел»: город буквально превратился в одну огромную пробку, а интерактивные карты показывали девять баллов. Не спаслись даже самые разумные жители, которые выдвинулись на работу раньше обычного, ожидая привычный транспортный коллапс.РАНЬШЕ 20 МИНУТ, ТЕПЕРЬ ДВА ЧАСАДорожные заторы появились неслучайно. Основной причиной стал не только общий ажиотаж после праздников, но и, конечно, закрытие моста на улице Малиновского, которое анонсировали заранее. Опытные автомобилисты предсказывали такую ситуацию сразу же после ограничения движения по важной переправе. Запрещающие знаки появились на подъездах к нему уже 4 января. Рабочие уже приступили к демонтажу старого моста. Конструкция находилась в аварийном состоянии и могла обрушиться в любой момент. Именно это стало главной причиной строго запрета на движения транспорта по нему.В итоге, все самые мрачные опасения сбылись - ростовчанам потребовалось несколько часов, чтобы добраться до центра города. В социальных сетях многие жаловались, что путь, который раньше занимал не больше 20 минут в пиковое время, теперь отбирает по два часа.После закрытия моста на Малиновского, основная масса машин двинулась через микрорайн Военвед. Даже самые маленькие улочки вблизи Вавилова на интерактивных картах выкрасились в багровые тона. Бесчисленное число авто скапливается на улицах Таганрогская, Тарновсокого-Тарлецкого, не протолкнуться на площади 2-ой Пятилетки, стоит Шеболдаева. Подобная ситуация и в Западном микроррайоне, где под ударом оказались проспект Стачки, Доватора, Еременко и Мадояна.ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ, А ПРАВДА ГДЕ?Стоит сказать, что на дорогах дежурили сотрудники ГИБДД, чтобы хоть немного структурировать движение. Далеко не все могут соблюдать правила, когда опоздание на работу идет на часы, а машины впереди тебя непоколебимо стоят на месте.На фоне общего напряжения и непонимания, как дальше жить, среди таксистов и водителей общественного транспорта стали ходить городские легенды. Одни говорят, что новый мост откроют через пару месяцев, другие, что в конце года. Накануне ростовские власти проинспектировали ход работ на популярном объекте. Представители подрядной организации заявили, что подъездные пути к новому мосту будут готовы уже к лету.Глава городской администрации Алексей Логвиненко напомнил, что для уменьшения загруженности транспортных артерий, в город запрещен въезд грузового транспорта с 6 утра до 23 вечера.По его словам, на мосту уже в ближайшее время будут установлены знаки и указатели «Пешеходный переход» для удобства жителей, которые регулярно пересекают мост на «своих двоих».АВТОБУСЫ ИЩУТ ПУТИ ОБЪЕЗДАМежду тем, изменения потребовались и работе общественного транспорта. Была утверждена схема движения автобусов, ходивших ранее через мост. Так во время реконструкции путепровода будет действовать новый маршрут 10а, который, как считают в мэрии, позволит сохранить связь микрорайона Суворовский с Военведом. Известно, что автобусы существующего маршрута № 10 «Суворовский» - «ГПЗ-10» уже едут в объезд, через РИИЖТ и Текучевский мост.Рейсы автобусов под номерами 96 и 94, ходившие по кольцевым маршрутам, теперь разделены на две части. Часть автобусов будут доезжать до пересечения улиц Факельной и Малиновского. Часть – до остановки «Хлебозавод». До этой же остановки будет ходить маршрут 72.Когда рабочие закончат и план будет выполнен, на месте узенькой переправы появится два широких моста с двухполосными движением в обе стороны. Вот только этот подарок для ростовчан станет уже новогодним, ведь реконструкция завершится только в декабре 2021 года.ДЕНЕЖКИПочти 2,7 миллиарда рублей - это общий объем средств, которые планируют потратить на реконструкции путепровода. Работы будут вестись почти год. Закрытие моста – мера вынужденная. Это делается для того, чтобы сдать в срок мост-дублер.БДИ!В горадминистрации разработали схемы объезда моста на Малиновского. Ростовчанам предложили объезжать закрытый участок по пр. Стачки, по Змиевскому проезду, а также Текучева. Для транзитного транспорта транспорта специалисты разработали схему: со стороны Таганрога через Северный объезд Ростова-на-Дону от села Чалтырь мимо Щепкинской развязки до М-4 «Дон», затем по М-4 «Дон» до Сальского кольца, далее — по Восточному шоссе (А-135), Западный обход, въезд в город — улица Всесоюзная.НАША СПРАВКАМост на улице Малиновского построен в 1976 году и с тех пор ни разу капитально не ремонтировался. Еще в 2012 году износ мостового полотна оценивался как критический. Поэтому в 2016 году было принято решение ограничить проезд грузового транспорта, а в 2017 начато проектирование нового путепровода.Эфир на эту тему слушайте на сайте kp.ru или на радио \\"Комсомольская правда\\" на волне 89,8 ФМ.