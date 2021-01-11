Вот и закончились теплые праздничные дни и Ростов-на-Дону уже с утра покрылся инеем из-за резко пришедших морозов. Плюсовой отметки температура в городе достигнет только после полудня, а к вечеру опять упадет.В утренние часы будет довольно прохладно - от минус 2 до минус 3 градусов, днем столбик термометра достигнет отметки от нуля до плюс 1 градуса. А к вечеру снова похолодает - до минус 1 градуса. В понедельник, 11 января, в донской столице в течение всего дня будет переменная облачность, полностью небо затянется тучами только к вечеру. По прогнозам синоптиков, осадков в этот день не ожидается.Ветер сегодня сменит три направления: западное, северо-западное, северное и северо-восточное. Скорость его порывов временами будет достигать 2-5 метров в секунду.Атмосферное давление будет пониженным и составит 759-760 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 64 до 94 процентов.Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПроливные дожди обрушатся на Ростов 8 января.Ветер будет относительно теплым.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!