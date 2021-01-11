В Ростове-на-Дону прирост заболевших за сутки составил 156 человек. Всего по Ростовской области коронавирусом заразились еще 390 жителей. Общее число инфицированных с начала пандемии составило 55 955.Наибольшую долю новых заболевших составили жители в возрасте от 46 до 65 лет — 40,5%. 28,5% — люди от 18 до 45 лет. 21% — пенсионеры от 66 до 79 лет, 6,7% — старше 80 лет. 3,3% зараженных — дети.В настоящее время лечение в стационарах получают 2 943 пациента. Состояние 267 человек оценивается как тяжелое. Они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.Подтвердилась смерть от ковида еще восьми зараженных. Скончались две женщины 64 и 77 лет. Жертвами опасной инфекции стали шесть мужчин в возрасте от 59 до 89 лет. Все пациенты страдали от сопутствующих заболеваний сердечно-сосудистой и других систем. За все время от инфекционного заболевания в области умерли 2 216 зараженных.За сутки от ковида вылечились 340 человек. С начала пандемии выздоровели 45 993 пациента.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕДорожные пробки в Ростове в первый рабочий день: где ожидаются, как объехатьВыясняем, где могут появиться заторы после закрытия моста на Малиновского (подробнее)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.