В Ростове первый рабочий день 2021 года может начаться с заторов на дорогах. Несколько дней назад по решению мэрии закрыт мост на улице Малиновского.Мост, напомним, полностью закрыт для движения с четвертого января. Конструкция находилась в полуаварийном состоянии. Мост – единственный на улице Малиновского, он позволяет напрямую ездить между двумя крупными районами – Западным и Военведом. Закрытие моста приведет к тому, что транспортный поток начнет двигаться по другим улицам, рассказали «Комсомольской правде – Ростов» специалисты в сфере транспорта.В частности, загруженными окажутся улица 339-й Стрелковой дивизии, проспект Стачки. Кроме того, пробки можно ожидать на улицах, ведущих к Змиевской балке и «новому» Текучевскому мосту, считает редактор портала «Ростовский городской транспорт» Михаил Кругликов. Транспортный поток изменится возле РИИЖТа и на Каменке.Изменения затронут и центр Ростова. Часть транспорта станет двигаться по проспекту Буденновскому. Загруженность приведет к тому, что некоторые автомобилисты станут предпочитать двигаться по Ворошиловскому проспекту.На днях рабочие стали разбирать конструкцию старого моста на Малиновского. Мэрия сообщила об изменениях в движении нескольких автобусных маршрутов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Прогноз астролога на 2021 год в Ростове-на-Дону: раков ждет брак, а девам нужно позаботиться о здоровьеПубликуем гороскоп на 2021 год для каждого знака зодиака (подробнее)АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp).Пусть о них узнают все!