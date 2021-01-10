Мэрия Ростова опубликовала новую схему движения автобусов, ходивших ранее через мост на улице Малиновского. Мост, напомним, закрыт с четвертого января.Во время реконструкции моста будет действовать новый маршрут 10а, который, как считают в мэрии, позволит сохранить связь микрорайона Суворовский с Военведом. Маршрут будет двигаться до остановки «Завод «Эмпилс»» по Малиновского, улице Таганрогской, переулку 1-й Машиностроительный.Рейсы 96 и 94, ходившие по кольцевым маршрутам, теперь разделены на две части. Часть автобусов будут доезжать до пересечения улиц Факельной и Малиновского. Часть – до остановки «Хлебозавод». До этой же остановки будет ходить маршрут 72.На днях рабочие начали демонтаж старого моста на Малиновского, конструкция находилась в полуаварийном состоянии. Сейчас строящийся мост открыт для пешеходов. Новый мост подрядная организация намерена сдать в эксплуатацию в декабре 2021 года.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Прогноз астролога на 2021 год в Ростове-на-Дону: раков ждет брак, а девам нужно позаботиться о здоровьеПубликуем гороскоп на 2021 год для каждого знака зодиака (подробнее)АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp).Пусть о них узнают все!