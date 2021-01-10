Сегодня, 10 января глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко посетил один из главных транспортных узлов города – мост на улице Малиновского. Сити-менеджер совместно с министром транспорта области Владимиром Окуневым проинспектировали ход работы по демонтажу старой переправы.Представители подрядной организации заявили, что подъездные пути к новому мосту будут готовы уже к лету этого года.- Для уменьшения загруженности транспортных артерий, в город запрещен въезд грузового транспорта с 6 утра до 23 вечера, - отметил Алексей Логвиненко.Он добавил, что уже в ближайшее время будут установлены знаки и указатели «Пешеходный переход» для удобства жителей, которые регулярно пересекают мост.Напомним, на строительство нового моста и демонтаж старого местные и федеральные власти выделили почти 2,7 миллиарда рублей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПрогноз астролога на 2021 год в Ростове-на-Дону: раков ждет брак, а девам нужно позаботиться о здоровьеПубликуем гороскоп на 2021 год для каждого знака зодиака (подробнее)АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp).Пусть о них узнают все!