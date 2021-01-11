Страшная семейная драма произошла в Зимовниковском районе Ростовской области. 41-летний отец троих детей зверски расправился с женой и закопал тело недалеко от дома. Даже опытные полицейские были до последнего уверены в том, что Максим ни в чем не виноват.В запутанной семейной истории, закончившейся страшным убийством и суицидом, разбиралась «Комсомольская правда».«МЕЧТАЛА О БЛАГОПОЛУЧИИ»Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов» источник в правоохранительных органах региона, семья Ивановых (фамилии и имена изменены, - прим. ред.) с виду была самой обычной, со своими радостями, проблемами и мечтами.41-летний Максим какое-то время работал вахтовым методом, а потом отказался от этого из-за слабого здоровья. Дело в том, что у него была инвалидность. Материально семью «тянула» Елена. Она работала на элеваторе. Зарплата хоть и скромная, но на еду хватало.Сам же Максим всегда с гордостью отзывался о супруге. Говорил друзьям, что «жена его спасает». Впрочем, совсем без дела Максим не сидел. Как говорят местные жители, он был «мужиком с руками».- Пока Лена был на работе, Максим вел хозяйство, - рассказала корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов» на условиях анонимности местная жительница, хорошо знавшая семью.Пара жила гражданским браком, в нем у супругов родились двое сыновей, которым сейчас 11 и семь лет, и дочь. Девочке исполнилось 10 лет. На материнский капитал за второго ребенка супруги «справили» дом, а на материнский капитал за третьего – приобрели участок.- Лена все мечтала, что когда-нибудь этот участок сможет принести ей прибыль, - продолжает знакомая семьи.Но планам не суждено было сбыться. Дело в том, что Максим периодически поднимал на жену руку. А в ноябре побил и старшего сына, да так, что мальчик оказался в больнице с легким сотрясением мозга.Местные следователи даже возбудили в отношении многодетного отца уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Правда, под арест его не взяли, а избрали меру пресечения в виде подписки о невыездеТАК И НЕ СМОГЛА УЙТИПосле этого инцидента Елена пыталась уйти от мужа. Но он ее так и не отпустил. Преследовал, умолял дать второй шанс, клялся в том, что исправится. Не исправился. А в начале января Елена пропала.Максим сообщил в правоохранительные органы об исчезновении жены. И полиция, и волонтеры неделю искали женщину. При этом никто даже не мог подумать, что муж причастен к ее пропаже.Как сообщил источник издания в правоохранительных органах региона, Максим очень убедительно изображал роль убитого горем супруга.Но, как выяснилось позже, именно он, по версии следствия, убил жену. По предварительным данным, поводом для расправы послужила ревность. Причем, убийство злоумышленник совершил с особой жестокостью - 17 раз ударил женщину ножом. От полученных травм она скончалась на месте.После этого подозреваемый обмотал труп целлофаном, обвязал сверток проволокой и закопал на участке недалеко от двора.РАЗОБЛАЧЕНИЕ- 10 января Максим находился у себя дома. Именно в этот день обнаружили тело убитой. Через окно Максим увидел группу правоохранителей, которые откапывали тело, - сообщил источник издания.Тогда, видимо, многодетный отец понял, что его карты раскрыты и не удастся скрыть свою вину. Мужчина пошел на кухню и свел счеты с жизнью. Предсмертную записку злоумышленник не написал.Дети, оставшиеся сиротами, теперь будут жить у родной сестры убитой. Она уже оформляет на них опеку.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Дело Синей Бороды» по-ростовски: четыре жены, один адвокат и жестокое убийствоСам мужчина своей вины не признает, но его помощник уже во всем признался (подробнее).АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!