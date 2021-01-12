Коронавирус в Ростове-на-Дону 12 января 2021: в регионе прирост заболевших за сутки составил 394 человека. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 56 349 человек.Новые случаи заражения COVID-19 выявили в 47 городах и районах Ростовской области. Больше всего инфицированных в донской столице - 156 человек. Медики выявили 10 заболевших в Таганроге, Батайске, Волгодонске, Шахтах, Азовском и Красносулинском районах - по 9 случаев заражения за сутки.Наибольшую долю новых заболевших составили жители в возрасте от 46 до 65 лет — 38,6 процента. Меньше всего зараженных среди детей - 3 процента.Сейчас лечение в стационарах Ростовской области получают 2972 пациента. Врачи подключили к аппаратам ИВЛ 273 человека.Смертельно опасный вирус за минувшие сутки унес жизни 26 человек с COVID-19. Из-за коронавируса погибли 14 женщин в возрасте от 67 до 94 лет, а также 12 мужчин - от 52 до 86 лет, все – с хроническими заболеваниями. За все время от инфекционного заболевания в области умерли 2 242 человека.За сутки от ковида вылечились 473 человека. С начала пандемии выздоровели 46 466 человек.Донские медики взяли под наблюдение около 30 тысяч местных жителей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Не могла дышать и шевелить руками»: женщина из Ростовской области чудом избежала смерти от коронавирусаВ результате заражения 55-летняя жительница небольшого донского города несколько дней провела в реанимации под аппаратом ИВЛ, а после заново училась ходить и разговаривать (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.