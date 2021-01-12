Старый Новый год жители донского региона во все времена отмечали масштабно. Однако на официальном уровне праздник особенно не замечали. Неудивительно, ведь ночь с 13 на 14 января для многих была мистической, когда приоткрывается дверь во все тайное и неизведанное.Первое, что приходит на ум при мысли о Старом Новом годе, - это, конечно, вареники с сюрпризами. Почти каждая донская семья хоть раз садилась за общий стол, чтобы через кулинарные эксперименты узнать будущее.Интересно, что традиция готовить на Старый Новый год вареники с сюрпризами распространена именно на донской земле. Как рассказала экскурсовод старочеркасского историко-архитектурного музея Галина Куянцева, местные казаки в дни перед христианским праздником - Крещением совмещали православные и языческие традиции.ВАРЕНИКИ - САКРАЛЬНОЕ БЛЮДОПо ее словам, каждая хозяйка пыталась удивить своих близких разнообразием кулинарных деликатесов. Меню составлялось заранее, а станицы окутывал запах свежей сдобы, узвара, кутьи и варенья.- С давних пор казаки считали вареники сакральным блюдом и лепили на важные события: свадьба, похороны или рождение ребенка. Они олицетворяли сытую, богатую жизнь, - говорит Куянцева.В прошлом казачки на Старый Новый год лепили привычные и по сей день вареники с картошкой и творогом. Для гадания же подмешивали в мясо всевозможные специи, не боясь даже тех, что ознаменуют неприятности в предстоящем году.- Если вареник с мукой, жизнь будет богатой, но тяжелой. С солью - горькой, а пустой вареник означал пустую жизнь. Далее то, что известно нам всем: сахар предвещал сладкую жизнь, горох - к пополнению в семье, - объясняет экскурсовод.В вареники добавляли даже овечью шерсть, что означало финансовые успехи и материальное процветание. Примерно тоже самое относилось и к монетке в тесте.ЗАГЛЯНУТЬ В БУДУЩЕЕНа этом традиции Старого Нового года не заканчивались. Некоторые проводили целые ритуалы, чтобы заглянуть в будущее и узнать, чего ждать в ближайшее время.Например, люди клали кусочек свечки в столовую ложку и растапливали ее на огне. Затем расплавленный воск выливали в чашку с водой. Когда он застывал, наши предки внимательно следили, какая получилась фигурка. Если круглая – хороший знак, а острые элементы означали, что у человека есть враги и завистники.Кроме того, если воск застынет в образе стрелы, стоит готовится к новом романтическим отношениям. Увидели горы – будут препятствия в делах, ключ – перспективное предложение, а замок – откроется тайна.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ300 вареников исчезнут за 15 минут: как самая многодетная семья России отмечает Старый Новый ГодЖенщина, воспитавшая больше 80 детей, рассказала о семейных традициях (подробнее)