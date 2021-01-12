Желание иметь второго ребенка обернулось для семьи из донской столицы большой бедой. Жительница донской столицы 36-летняя Елена Иванова (имя изменено, – прим. ред) всегда мечтала о двоих детях. Она без проблем родила сынишку и была уверенна, что выносит еще одного малыша.Ради этой мечты она отказалась от карьеры: решила не выходить на работу из первого декрета и дождаться спокойно второй беременности. Однако судьба распорядилась иначе. Елена потеряла не только ребенка, но и здоровье.НАДЕЖДА УМЕРЛА ВМЕСТЕ С МАЛЫШОМКак только тест показал две полоски, женщина сразу же встала на учет в консультацию, сдавала вовремя все анализы и посещала плановые осмотры врача. Беременность протекала без осложнений, но на двадцатой неделе УЗИ показало, что у плода серьезный порок сердца, а также у пациентки диагностировали краевое предлежание плаценты.Супруги до последнего надеялись сохранить жизнь ребенка, посещали разных врачей, но все они советовали прервать беременность.- Моя доверительница поступила в акушерско-гинекологическое отделение городской больницы, где выполняют аборты на поздних сроках. Медики дважды пытались вызвать роды медикаментозным способом, однако результатов это не дало, и на сроке в 22 недели врачи провели операцию по искусственному прерыванию беременности, - рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов» специалист по защите прав пациентов Алексей Пешков.И после этого для Елены начался настоящий ад. Ее мучили сильные боли внизу живота и в груди, подскочила температура. А спустя еще два дня и без того тяжелое состояние резко ухудшилось - начался сепсис и отказали почки.ЖИЗНЬ ИЗ ОГРАНИЧЕНИЙПосле консилиума врачи приняли единственное решение, которое помогло сохранить Елене жизнь. Женщине удалили матку, а затем ввели в медикаментозную кому. Но и это – не все испытания, которые выпали на долю Елены.После перенесенного аборта, сепсиса, операции и комы у женщины отказали почки. До сих пор органы полностью не восстановились. Долгое время ей требовался гемодиализ.Сейчас в левой руке женщины установлена фистула (искусственное отверстие в теле для проведения гемодиализа – прим. ред). Руку нельзя сгибать, нельзя носить предметы весом больше пяти килограммов. Из физических нагрузок позволены только бег и быстрая ходьба. Женщина по факту стала инвалидом.Чтобы хоть как-то компенсировать потерю здоровья и моральный вред семье, супруги подали в суд на врачей. Они требовали пять (!) миллионов рублей. Суд первой инстанции обязал больницу выплатить Елене компенсацию в размере 650 тысяч рублей, а ее мужу – 100 тысяч рублей, а также компенсировать судебные издержки – около 50 тысяч рублей.Однако это решение не удовлетворило ростовчан, и они подала апелляцию.- По результатам ее рассмотрения решение было изменено: пациентке была увеличена сумма компенсации морального вреда до одного миллиона рублей, а ее мужу - до 200 тысяч рублей, - подытожил Алексей Пешков.