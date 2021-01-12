12 декабря в Ростовской области состоялось заседание оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса. Как рассказал руководитель управления областного Роспотребнадзора Евгений Ковалев, на Дону увеличилось количество людей, повторно заболевших COVID-19.САМОМУ МОЛОДОМУ - 18 ЛЕТТак, на сегодняшний день таковых уже больше 50 человек. Их возраст от 18 до 79 лет. Поэтому Евгений Ковалев настоятельно рекомендует соблюдать меры безопасности всем гражданам, в том числе и тем, кто уже пережил коронавирус.Врач одной из ростовских больниц на условиях анонимности рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов» о том, что к ним в «красную зону» уже поступали пациенты, у которых второй раз был выявлен коронавирус.При этом один из заболевших заразился повторно в сравнительно небольшой промежуток времени. Так, пациент оказался в той же самой больнице, с тем же самым диагнозом через полтора месяца после выписки.При этом симптомы у него и в первом, и во втором случае были схожи, - отсутствие обоняния, высокая температура, слабость. Имелось серьезное поражение легких.\\"ЧУВСТВУЮ СЕБЯ РАЗБИТОЙ\\"К слову, жительница Ростова-на-Дону, 27-летняя Екатерина Волчкова, также перенесла ковид два раза. В первом случае она заболела чуть больше шести месяцев назад. У девушки была субфебрильная температура и пропало обоняние. Лечилась она дома. Во втором случае Екатерина заразилась ковидом во время новогодних праздников, которые она отмечала в Москве. Сразу по приезду из столицы в Ростов дончанка почувствовала недомогание.- На этот раз температура у меня выше, чем в предыдущий - 38 градусов. Также отсутствует обоняние, испытываю слабость и чувствую себя разбитой. А еще болит голова. Лечусь также дома. Врач из поликлиники приходил ко мне, осмотрел. Проверил сатурацию и сделал назначение, - рассказала девушка корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов».Отметим, что сегодня в Ростовской области количество заболевших коронавирусом превысило отметку в 56 тысяч человек.