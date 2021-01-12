В Ростове-на-Дону 12 января состоялось заседание Заседание оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19. Специалисты доложили губернатору Ростовской области Василию Голубеву о том, как обстоит ситуация с коронавирусом в регионе, и что происходило во время январских каникул.Так, по словам руководителя областного Роспотребнадзора Евгения Ковалева, выросло число повторно заболевших ковидом, таковых на сегодняшний день больше 50 (!) человек.В целом, новогодние каникулы, если говорить о заболеваемости коронавирсом, прошли относительно спокойно. Это объясняется тем, что власти предприняли необходимые ограничительные меры.- Больше всего заболевших было зафиксировано 9 января. В этот день коронавирусом заболели 395 человек, - рассказал Евгений Владимирович. - Нагрузка на ковидные госпитали остается по-прежнему высокой. А число заболевших ковидом на сегодняшний день на Дону уже больше 56 тысяч человек.АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.