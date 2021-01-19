С 18 января на Дону началась массовая вакцинация от коронавируса. В городские поликлиники привезли первые партии доз вакцины. Правда, пока количество исчисляется сотнями, поэтому не все желающие смогут поставить прививку в ближайшее время.КАК ОБСТОЯТ ДЕЛА НА МЕСТАХВрачи ростовских поликлиник признаются, что о старте массовой вакцинации узнали в разгар новогодних праздников. Подготовка длилась несколько дней. За это время было закуплено специальное оборудование, в котором можно хранить препарат.Как рассказала заместитель главного врача по поликлинической работе городской больницы №4 Светлана Боева, вакцину по требованиям специалистов необходимо хранить при температуре минус 18 градусов. Поэтому специальные холодильные камеры появились в стенах каждого медучреждения. А после подготовки прививочных бригад и кабинетов началась запись желающих на вакцинацию.В первую очередь пошли те, кто находился на лечении в самой больнице или имел хронические заболевания, которые могли бы осложнить ход болезни при заражении.- Всего нам пока поступило 100 доз вакцины, - рассказала специалист. - Препарат двухкомпонентный. Человеку сделают первую прививку, а затем вторую через 21 день. Процесс уже запущен, спрос очень большой. До пятницы, 22 января, планируем, что первый компонент получат все, кто записывался.К прививке нужно тщательно готовиться. Первое, на что стоит обратить внимание, - это наличие у вас признаков ОРВИ, обостренных хронических заболеваний или аллергии. Во всех этих случаях прививку придется отложить до полного выздоровления, после которого должно пройти потом еще не менее двух недель. Если не обратить внимания на это, то можно не получить от вакцины никакого результата.Кроме того, перед этим не стоит принимать алкоголь. Спиртное можно выпить не ранее, чем за 10-12 часов до прививки. Но лучше всего не выпивать в течение суток. Это связано с тем, что даже небольшое количество алкоголя будет оказывать иммуноподавляющий эффект.В день вакцинации нужно не переохлаждаться и не сменять климатические пояса. Все потому, что резкие перепады температур воспринимаются организмом как сильный стрессовый фактор.СПОСОБЫ ЗАПИСИ И ЧТО ПОТОМДля того, чтобы получить вакцину от коронавируса, необходимо предварительно заполнить специальную форму, размещенную на сайтах медучреждений или портале госуслуг. Это анкеты, куда вы должны внести свои данные и указать желаемую дату процедуры. Пока эта функция работает в тестовом режиме. Но в течение ближайших трех дней электронная запись будет налажена.Ростовские врачи признаются, что человек, отправив запрос, попадает в лист ожидания. Желающих много, поэтому формируется очередь. Сколько придется ждать, пока неизвестно, так как не установлены точные сроки поставки новых партий доз вакцины.- Вам позвонят и проинформируют, когда можно подойти на прививку, - объясняет Светлана Боева. - Сначала вас осматривает врач, затем медсестра откроет ампулу, рассчитанную на пятерых человек, и сделает всем прививки. После этого необходимо находиться около кабинета в течение получаса, чтобы медицинский персонал следил за вашим состоянием. Как правило, никаких побочных эффектов у пациентов пока не наблюдалось.Как напомнили в пресс-службе городской администрации, важно понимать, что ни одна вакцина не может защитить человека от контакта с инфекцией. Но вакцинация защитит от тяжелых форм заболевания и его не менее тяжелых осложнений.ЦИФРА В ТЕМУПо данным регионального министерства здравоохранения, более 13,5 тысячи доз вакцины*. Столько всего поступило ее в Ростовскую область. Это количество будет распределено по медучреждениям региона. Особое внимание уделяется крупным городам с большим числом населения. Есть рекомендации вакцинировать как минимум 60% от всего населения области, а это более двух миллионов (!) человек.КОНКРЕТНОКому можно…- дончанам от 18 лет и старше,- не болевшим COVID-19,- не имеющим антител.… и нельзя- гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины,- тяжелые аллергические реакции в анамнезе,- острые инфекционные и неинфекционные заболевания,- беременность и период грудного вскармливания,- обострение хронических заболеваний (в этом случае вакцинацию проводят через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии).АЛЛО!Записаться на вакцинацию просто. Это можно сделать, позвонив по телефону 8(800) 350-91-36, на сайтах или в регистратурах городских поликлиник. А затем просто дождаться приглашения, соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.