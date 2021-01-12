Еще один морозный день ожидает ростовчан. Температура за весь день не достигнет даже нуля градусов. Погода будет облачной с небольшими прояснениями к вечеру.В утренние часы будет довольно прохладно - от минус 2 до минус 3 градусов, днем столбик термометра достигнет отметки в минус 1 градус. А к вечеру снова похолодает - до минус 3 градусов. Во вторник, 12 января, в донской столице в течение всего дня будет переменная облачность, небольшие прояснения ожидаются к вечеру. По прогнозам синоптиков, осадков в этот день не ожидается.Ветер сегодня сменит два направления: северо-восточное и восточное. Скорость его порывов временами будет достигать 3-11 метров в секунду.Атмосферное давление пойдет на понижение и составит 757-761 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 56 до 94 процентов.Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПосле теплых праздничных дней в донскую столицу пришли морозы.Ветер подует с северной стороны.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!