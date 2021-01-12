Южный окружной военный суд (Ростов-на-Дону) признал виновными в пропаганде террористических идей Энвера Омерова, Ризу Омерова и Айдеру Джаппарова. В 2017 году, как утверждало следствие, они создали подразделение террористической организации в Белогорском районе Республики Крым.Троих крымских татар оперативники задержали в июне 2019 года. По мнению обвинения, Энвер Омеров и Айдер Джаппаров по своей инициативе создали ячейку запрещенной в России террористической организации «Партия исламского освобождения – «Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами». К участию в ячейке Энвер Омеров привлек своего сына – Ризу. Обвинение утверждало, что арестованные вели тайные собрания и обсуждали возможность создания унитарного исламского государства. Риза Омеров выполнял функции рядового члена.Среди населения полуострова заговорщики стали активно вести тайную пропагандистскую антиконституционную деятельность. И вербовали в свои ряды новых адептов, мороча местным жителям голову. Задержанных обвинили в создании благоприятных условий к насильственному захвату власти.Суд признал их виновными по двум террористическим статьям Уголовного кодекса. Энверу Омерову назначено наказание в виде 18 лет строгого режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме. Джаппарову - 17 лет «строгача», Ризе Омерову -13 лет. Причем, первые два года наказания каждый из них тоже проведет в тюрьме. Приговор не вступил в силу и, скорее всего, будет обжалован адвокатами обвиняемых.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В тюрьму через четверть века: обвиняемого в нападении на Буденновск признали виновнымВ Ростове огласили приговор одному из участников трагедии в Ставропольском крае (подробнее)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.