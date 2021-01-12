ЕГЭ и ГВЭ в Ростове 2021: когда будут проходить экзамены, какие тесты отменят. В Ростове и Ростовской области из-за пандемии будет установлена временная схема прохождения государственных экзаменов.Школьники, планирующие поступать в университеты или институты, в нынешнем году могут сдавать только ЕГЭ по русскому языку. Получить аттестаты смогут те, кто прошел тест с удовлетворительным результатом. Экзамен по математике основного уровня отменен.Кроме того, из-за пандемии министерство образования отменило досрочный период экзаменовки.Если школьник не планирует поступать в высшее учебное заведение, он может сдать выпускной госэкзамен (ГВЭ) по русскому и математике, рассказали в пресс-службе ростовской мэрии. После этого ему вручат аттестат.Время единых госэкзаменов установлено ориентировочно – с 31 мая по 2 июля. В школах пройдут дополнительные экзамены для тех, кто пропустил основные ЕГЭ по уважительным причинам. ГВЭ для выпускников в нынешнем году пройдут в конце мая. ОГЭ по русскому и математике пройдут с 24-28 мая.Контрольные для учащихся девятых классов назначены на предпоследнюю неделю мая, они пройдут 17-25 мая.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Прогноз астролога на 2021 год в Ростове-на-Дону: раков ждет брак, а девам нужно позаботиться о здоровьеПубликуем гороскоп на 2021 год для каждого знака зодиака (подробнее)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.