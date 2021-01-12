Крещение 2021 в Ростове-на-Дону: освящать воду в водоемах будут только после особого приглашения. Во вторник,12 января, в Ростове-на-Дону прошло очередное заседание оперативного штаба по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.На мероприятии обсудили, как в области прошли новогодние каникулы. Также была затронута и тема предстоящего праздника Крещение Господне.Как сообщил губернатору Ростовской области Василию Голубеву глава Донской Митрополии Митрополит Меркурий, праздники в храмах прошли спокойно, при том, что было достаточно много людей. Масочный режим соблюдался всеми прихожанами.- Могу сказать, что в нашей Митрополии, по сравнению с другими, минимальный процент священнослужителей, которые пострадали от ковида,- сообщил Владыка Меркурий.Следующий вопрос касался крещенских купаний.- Отменить обрядовые купания мы не можем, хотя отношения церкви к ним не однозначное,- сообщил Меркурий.Но, тем не менее, священники в условиях коронавируса готовы освящать водоемы. Но для этого главы муниципальных образований должны отправить официальное предложение и заверение в том, что во всех местах предусмотрены все меры безопасности.- В противном случае никто никуда воду освящать не поедет, - сказал Митрополит.В свою очередь, губернатор высказал Владыке благодарность за понимание.Также было принято решение, что во время праздничных богослужений освящать воду будут не в храмах, а на территориях рядом с ними. Таким образом, между прихожанами будет соблюдена социальная дистанция.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Более 50 жителей Ростовской области повторно заболели коронавирусомЭти данные озвучил главный санитарный врач Дона (подробнее).