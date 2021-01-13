Сегодня, 13 января, жители Ростова и области сядут за вечерний стол, чтобы отметить традиционный праздник - Старый Новый год. Помимо привычных угощений, почти в каждом доме будут готовить вареники, но не обычные, а с сюрпризами. В тесто пойдет все, что есть под рукой: соль, мука, сахар, перец, горох и даже овечья шерсть. Узнать будущее через гадания и гастрономические эксперименты хочет каждый, как, впрочем, и сохранить фигуру на фоне торжественного застолья.Ростовский врач эндокринолог-диетолог Елена Яровова рассказала, что вареники - довольно тяжелое блюдо для пищеварительной системы. Они состоят из рафинированной муки, то есть содержат в себе быстрые углеводы.- Это очень сильно влияет на наш аппетит и повышает вес. Потом все отражается на диаметре талии, - говорит Яровова.Она перечислила несколько советов, которые сделают главное праздничное угощение более легким. Во-первых, по словам врача, чтобы минимизировать негативные последствия, стоит добавить в вареники большую порцию овощного салата. Все дело в том, что клетчатка способна нивелировать вредные свойства тяжелого теста.- И еще важно: пусть вареники будет не с сахаром или вареньем, а хотя бы с творогом или с овощной начинкой. Также перед тем, как сесть за стол, лучше подкрепиться белковой пищей. Так вы сможете контролировать свой аппетит и количество съеденного, - добавила специалист.Впрочем, вы можете вообще не есть вареники, а просто открывать их, чтобы посмотреть, какой вам попался сюрприз, предложила врач. Этот радикальный метод подходит тем, у кого есть непереносимость глютена.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОвечья шерсть, мука и монетки: что означают сюрпризы в варениках на Старый Новый годЛектор-экскурсовод донского музея рассказала, что готовили наши предки на праздник и как через свечку узнавали о будущем (подробнее)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.