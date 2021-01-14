Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 14 января 2021 года: медики зарегистрировали 57,1 тысячи зараженных. За минувшие сутки в лабораториях региона результаты тестов на коронавирус оказались положительными у 392 дончан.Опасный вирус зарегистрировали в 44 городах и районах Ростовской области. Больше всего новых случаев выявили в донской столице - у 160 человек тесты показали наличие инфекции. В Новошахтинске за прошедшие сутки ковидом заболели 13 человек, в Батайске - 12.Всего по одному случаю медики зарегистрировали в Каменском, Константиновском, Куйбышевском, Мартыновском, Милютинском, Морозовском, Советском, Тацинском и Целинском районах Ростовской области.Сейчас лечение в ковидных госпиталях и стационарах получают 2 917 пациентов. Решение о подключении к аппаратам ИВЛ медики приняли в отношении 271 человека.В регистре умерших за сутки оказались 29 человек. Инфекция унесла жизни 19 женщин и 10 мужчин. Все эти люди были в возрасте от 57 лет с хроническими заболеваниями. Жертвами коронавируса в Ростовской области стали 2 293 человека.На Дону с момента начала пандемии врачи вылечили от COVID-19 более 47 тысяч человек.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЕдим и выздоравливаем: что есть во время коронавируса, рассказала врачЖиры должны составлять 30-35 процентов от калорийности суточного рациона (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.