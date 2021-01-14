В Ростове 40-летнюю сотрудницу компании, которая перевозит и хранит деньги, уличили в махинациях с купюрами. Женщина обвиняется в том, что потихоньку, в течение четырех лет меняла настоящие купюры на фальшивые – так называемые билеты «Банка приколов».ФАЛЬШИВКИ ВМЕСТО КУПЮРНа первый взгляд такую «бумажку», скажем, достоинством в пять тысяч, невнимательный обыватель и не отличит от настоящей. И только потом, в углу купюры прочитает, что это не билет Банка России, а «шутка» из «Банка приколов». Но то - простой обыватель. А здесь речь идет о фирме, где работают профессионалы, отвечающие за сохранность денег!В частности, героиня этой истории трудилась начальником операционной кассы. И, по данным следствия, начиная с 2016 года смогла выменять таким образом 9 миллионов 400 тысяч рублей!Как сообщили корреспонденту «Комсомольской правды-Ростов» в Управлении МВД России по городу Ростову-на-Дону, задержали кассиршу сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями Пролетарского района города. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ – «Мошенничество».Сама же дама отпущена под подписку о невыезде. Однако, не спешит откровенничать, о том, что именно сподвигло ее на такое «темное» и далеко не смешное дело: долги, кредиты, желание легких денег, какая-либо безвыходная ситуация в семье.КАК МОГЛИ НЕ ЗАМЕЧАТЬ?Тем временем, ростовчане в соцсетях активно обсуждают, как же могла вся эта ситуация проходить незаметно для начальства кассирши в течение стольких лет?! А как же сверки, машинки, определяющие фальшивые купюры при пересчете пачек? Проверки сотрудников?По имеющимся в распоряжении «Комсомольской правды- Ростов» данным, как раз-таки само начальство компании и разоблачило махинации сотрудницы. Оно заметило сомнительные купюры, на так называемом складе резервного фонда денежного хранилища. Причем, деньги из хранилища не пропадали. А все цифры учета были в строгом соответствии. Но, кто-то просто время от времени, менял настоящие купюры на фантики. Подозрение и пало на ту самую сотрудницу, которая этим хранилищем и заведовала.Женщина действовала осторожно. Увидев, что тема «покатила», меняла купюры осторожно, выдерживая временные зазоры. Но не прошло и четырех лет, как ее начальство обратилось в правоохранительные органы.Дальнейшее было делом техники. В хранилище установили крытую видеокамеру, которая и зафиксировала, как кассирша производит очередную подмену. Задержали ее с поличным.Кстати, сама дама, которая поддалась искушению, из приличной семьи, прежде ни в чем криминальном замечена не была. А еще получала хорошую по ростовским меркам зарплату.НУ И НУ!Хотел помочь девушкеВ другой раз на подмене настоящих купюр такими же игрушечными деньгами «Банка приколов» попался в Ростове 33-летний сотрудник одной из финансовых организаций. Его «вычислило» и довольно быстро само начальство, обратившееся немедленно в правоохранительные органы. Он рассказал, что финансовые трудности были у его девушки. Да и сам он потерял крупную сумму в результате неудачно совершенных сделок. Мужчина имел доступ к кассе и к сейфу. Вот и поддался искушению. В отношении него тоже было возбуждено уголовное дело.А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ\\"Грядет денежная реформа\\"Примечательно, что это уже не первое мошенничество с билетами «Банка приколов», как на просторах России, та и в Ростове-на-Дону.Так другая жительница Ростовской области два года назад устроила целый тур по различным городам Белгородской и Тульской области. Приходила в дома доверчивых пенсионеров, представлялась им сотрудницей «Банка России» (но таковой никогда не была, - прим. автр.), и сообщала, что якобы грядет денежная реформа и срочно нужно обменять старые бумажные купюры на новые.В результате старики отдавали ей все свои сбережения в обмен на игрушечные деньги. Дама действовал осторожно, нигде подолгу не задерживалась. Выманила таким образом у восьми пенсионеров 855 тысяч рублей. Но в итоге ее задержали. Как сообщал Генпрокуратура России, суд признал даму виновной и назначил ей наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы.