В полиции Ростова-на-Дону расследуют экономическое преступление, в совершении которого подозревают 40-летнюю Валентину Кирильчук (имя изменено – прим. ред.).По версии следствия, женщина воспользовалась своим служебным положением, существенно, но незаконно, увеличив свой доход.Валентина работала начальником операционной кассы в инкассаторской фирме. На протяжении четырех лет, начиная с декабря 2016 года и по декабрь 2020 года, она потихоньку вынимала из кассы крупные купюры, и заменяла их на билеты из «банка приколов».Для женщины, давно работающей на предприятии, не составляло труда обмануть систему охраны и провернуть все махинации так, чтобы не попасть в объектив камер наблюдения.Но, как говорится, сколько веревочке не виться…Об ее махинациях стало известно руководству фирмы и сотрудникам полиции.Как сообщил корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов» источник в правоохранительных органах региона, сейчас на женщину завели уголовное дело. В ее отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Оперативники выясняют все детали преступления.По версии следствия, за эти годы дама присвоила себе 9 миллионов 400 тысяч рублей.О самой женщине известно, что она замужем, воспитывает сына-школьника. Вероятно, деньги ей были нужны для нужд семьи.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Иностранец вывез через ростовский аэропорт 2,5 миллиарда рублей наличнымиКупюры мужчина вывозил чемоданами (подробнее).АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!