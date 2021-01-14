Громкое дело уголовное дело сейчас распутывают в Ростове. Оно произошло в денежном хранилище одной из инкассаторских компаний. След привел к начальнице операционной кассы. Она, как считают следователи, подменяла настоящие купюры бумажками «банка приколов». Специалисты пытаются понять, как рядовая кассирша смогла за четыре года подменить на «фантики» порядка десяти (!) миллионов рублей.О своих предположениях на этот счет «Комсомольской правде – Ростов» на условиях анонимности рассказал финансист, руководивший филиалами банков в Ростове.- Два основных варианта – это либо жуткий бардак в компании, либо очень хитрая схема подмены денег, - говорит специалист. - Лет десять назад я сталкивался с подобными ухищрениями. Работник одной из структур заведовал распределением кассет с наличностью, которые помещают в банкоматы. В кассеты она закладывал фальшивки. Эти ящики опечатываются, их не проверяют, чаще работают на доверии. Затем работник делал так, чтобы кассеты циркулировали между отделениями банков, но в работающие банкоматы не попадали. И так продолжалось довольно долго. Правда, работник вынужден был не ходить в отпуск. Иначе его сменщик бы нарушил схему.Впрочем, банкир не исключает, что кража стала возможной из-за регулярных нарушений строгого регламента в компании:- Вполне возможно, что и правила не соблюдались, - продолжает эксперт. - Хотя мошенники в любом случае нарушают регламенты. Они могут, например, попытаться поместить «фантики» в запечатанные пачки, которые редко проверяют. Это, в частности, пачки с ветхими купюрами. Однако за четыре года такие пачки обязательно посмотрят, я сам участвовал в таких проверках. И поэтому есть еще одно острожное предположение – кассиршу могли сделать крайней, а в схеме участвовал еще кто-либо.