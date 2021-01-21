Исключить алкоголь и чаще гулять: как пережить экстремальные перепады температуры, рассказала ростовский врач

Уже в выходные потеплеет до 5 градусов со знаком плюс. Фото: Евгения ГУСЕВА

Уже завтра, 22 января в Ростове-на-Дону ожидается долгожданное потепление. В пятницу температура воздуха поползет вверх, столбики уличных термометров остановятся на отметке в 3 градуса со знаком плюс. А прямо сейчас в донской столице по-прежнему холодно. Жители города давно не терпели ничего подобного.

Не секрет, что очень многие страдают даже от небольших погодных изменений. Колебания температуры отражаются на самочувствии людей не только старшего поколения, но и молодежи. По словам терапевта 16-ой городской поликлиники Любви Колбасенко, резкий перепад не может не отразиться на здоровье и самочувствии жителей, потому что в атмосфере очень быстро снизится содержание кислорода.

- Из-за этого страдают люди с хроническими заболеваниями дыхательных путей, а также с мигренями. То же относится к жителям с сердечно-сосудистыми недугами, - говорит ростовский врач.

Она перечислила и те средства, которые помогут людям пережить неспокойное время. В первую очередь нужно запастись лекарствами, которые помогали раньше.

- Если у вас мигрень, и вы чувствуете, что приближается приступ, нужно сразу принять профилактические препараты. Также советую побольше двигаться, давать себе небольшие нагрузки, чаще находиться на улице, - говорит Любовь Колбасенко.

Пережить резкое изменение погоды поможет и правильно подобранная пища. Важно разнообразить свой рацион большим количеством овощей и фруктов, которые можно купить в холодное время года.

- Обязательно исключить алкоголь. Он закупоривает сосуды, вызывает кислородное голодание мозга, что очень опасно в ближайшее время, - добавила специалист.

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