Явно не новогодняя погода будет ожидать ростовчан в день празднования Старого нового года. Но для донской столицы это уже стало нормой, что первая половина зимы больше похожа на позднюю осень. Остается надеяться, что вкусные вареники поднимут испорченное погодой старо-новогоднее настроение.В утренние часы будет довольно прохладно - от 0 до минус 2 градусов, днем столбик термометра достигнет отметки в плюс 3 градуса и такая температура продержится до самого позднего вечера. В среду, 12 января, в донской столице в течение всего дня стоять облачная и пасмурная погода. По прогнозам синоптиков, весь день будет идти дождь и мокрый снег.Ветер сегодня сменит три направления: восточное, юго-восточное и юго-западное. Скорость его порывов временами будет достигать 8-17 метров в секунду.Атмосферное давление резко пойдет на понижение и составит 743-755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 88 до 98 процентов.Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОблачная и морозная погода ожидает ростовчан в канун Старого нового года.К вечеру начнет усиливаться ветер.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!