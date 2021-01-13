Ростовчанка Надежда Козлова, сотрудница ветеринарной клиники, и ее супруг, – директор ветклиники Алексей Кротов, своим примером показали, что любви и заботы достойно каждое живое существо. Благодаря Надежде и Алексею, а также не без помощи двух их питомцев, - енотов Еши и Стеши, удалось сохранить жизнь дикой енотовидной собаке.ТРЕВОЖНЫЙ ЗВОНОКГод назад супругам позвонили волонтеры. Они взволнованным голосом сообщили Надежде и Алексею, что на окраине Батайска нашли разорванного собаками, еле живого енота.- Мы сразу поехали туда. Оказалось, что это - енотовидная собака (от енотов – полоскунов енотовидная собака отличается формой лап – прим. ред.). Мы забрали животное себе, - рассказала Надежда корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов».Кроме кровоточащих ран от собачьих зубов все тело найденыша было поражено чесоточным клещом. Животному оказали первую помощь, а потом начали длительное лечение. Дикую девочку супруги приютили у себя дома, благо, место позволяло.«ПРИНЯЛИ СРАЗУ В СТАЮ»Енотовидную собаку поселили в вольер к домашним енотам, - к Еше и Стеше. Несмотря на то, что эта парочка – с характером, она сразу приняла дикого сородича.- Еноты обычно живут группой, поэтому с подселением проблем не возникло. Наши питомцы сразу приняли животное в стаю, - продолжает Надежда.- К слову сказать, они всегда с радостью принимают всех под свой кров. Однажды Еша и Стеша даже стали родителями для лисенка.И в этот раз питомцы ростовчан проявили большое гостеприимство. Еша и Стеша спали вместе с енотовидной собакой, согревая ее в непогоду своим теплом. И это было как нельзя кстати. Ведь после чесоточного клеща вся шерсть найденыша вылезла и животное осталось без защитного покрова.- Мы очень переживали, что шерсть не вырастит вновь, - говорит Надежда.Но, к счастью, опасения не оправдались. Правда, на то, чтобы шерсть отросла, понадобился год.Все эти месяцы Надежда и Алексей надеялись, что животное к ним привыкнет. Однако енотовидная собака так и осталась дикой. Она, конечно, не кидалась с агрессией на своих спасителей, но и близко к себе не подпускала.Когда люди заходили в вольер, то животное сразу пряталось, в то время, как Еша и Стеша радостно бежали встречать хозяев. Поэтому Надежда и Алексей приняли решение отпустить найденыша на волю. Сделали они это незадолго до Нового Года.- К тому времени из лысой девочки она превратилась в упитанную пушистую барышню. Мы отвезли ее в сосновый лес и отпустили на волю, в дикую природу. Первую минуту она на нас смотрела, наверное, прощалась, а потом убежала, - подытожила Надежда.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Бросили умирать на мороз!»: от смерти щенков, выброшенных в мусорный бак, спасла жительница БатайскаПройти мимо бедняг, которые оказались на морозе, женщина просто не смогла (подробнее).