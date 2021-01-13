В донской столице благодаря профессионализму врачей еще одна семья стала счастливее. В Ростовском перинатальном центре спасли мальчика с экстремально низкой массой тела. Наталья Иванова (имя изменено – прим. ред). - счастливая мама двоих сыновей. Разница между ее мальчиками – 18 лет.- Да-да, такое тоже бывает, - рассказала Наталья. - Мой Мишка-торопыжка родился на 28-ой неделе беременности.САМАЯ ТЕМНАЯ НОЧЬ В ЖИЗНИСама беременность у Натальи была желанной, протекала гладко и без осложнений. Вот только сынок слишком стремился появиться на свет. Родовая деятельность началась на 28-ой неделе беременности. Наталья вызвала скорую помощь. В одном из ростовских роддомов сразу предупредили, что смогут спасти ее, но малыша – вряд ли.Для Натальи это было равносильно собственной смерти.- Я просила срочно отвезти меня в Перинатальный центр. Была глубокая, темная ночь. Пожалуй, гнетущая. Самая темная ночь в моей жизни. Не помню кто именно из врачей дозвонился, но там сказали, что примут меня, - говорит женщина. – Это звучало как шанс.И, действительно, надежда Натальи второй раз стать матерью оправдалась.БОРЬБА ЗА ЖИЗНЬДва дня врачи буквально не отходили от роженицы, готовили ее к родам. Мониторили состояние малыша, делали УЗИ, пытались остановить подтекание вод. Еще до родов врачи поняли, что понадобятся не только акушеры-гинекологи, но и детские реаниматологи: сразу после появления на свет мальчика увезли в детскую реанимацию.Кесарево сечение проводил главный врач перинатального центра Максим Уманский, а принимал малыша заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных Константин Бекеев.Миша родился весом чуть больше 900 граммов, рост — всего 34 сантиметра. Малютка был таким крохотным, что помещался на ладони. В реанимации Миша провел 15 дней, после его перевели в обычное отделение.Вот уже два месяца мать и сын находятся в больничных стенах, пока мальчуган в специальном кювезе набирает вес и силы. По словам доктора, жизни женщины и малышу угрозы нет. Не исключено, что совсем скоро их уже отпустят домой.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Счастье матери: в Ростове-на-Дону на свет появилась тройняМальчик и девочки, а также роженица чувствуют себя хорошо (подробности).