В Ростове-на-Дону на 14 января прирост за сутки - 389 человек.В Ростовской области коронаирусом заразились уже 56 738 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 389 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находятся 258 человек. Врачи не смогли спасти жизни уже 2 264 дончан. Выздороветь удалось 46 945 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 1350. Коэффициент распространения инфекции – 1,01.- Новые инфицированные зарегистрированы в 38 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (142), Батайске (15), Новочеркасске (12), Миллеровском (11) районе, Гукове (10), Каменске-Шахтинском (10), Новошахтинске (10), Ремонтненском (10), Усть-Донецком (10) районах, Волгодонске (9), Белокалитвинском (9), Красносулинском (9), Песчанокопском (9), Семикаракорском (9), Азовском (8), Аксайском (8), Верхнедонском (8), Советском (8), Чертковском (8), Морозовском (7), Кашарском (6) районах, Таганроге (5), Боковском (5), Октябрьском (5), Сальском (5), Цимлянском (5), Шолоховском (5) районах, Шахтах (4), Целинском (4), Веселовском (3), Егорлыкском (3), Заветинском (3), Зерноградском (3), Матвеево-Курганском (3), Неклиновском (3), Каменском (2), Тарасовском (2), Зимовниковском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.Среди новых заболевших 33,4% - в возрасте от 18 до 45 лет, 35,7% - от 46 до 65 лет, 20,1% - от 66 до 79 лет, 6,4% - старше 80 лет, 4,4% - дети. В стационарах содержатся 2 894 пациента. Новыми жертвами коронавируса стали девять женщин, 59, 63, 66, 71, 77, 79, 82, 83, 86 лет, и 13 мужчин – 56, 59, 61, 62, 64, 70, 74, три по 79 лет, 84, 85, 88 лет, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.Врачи следят за состоянием 29 326 человек, все они на самоизоляции в домашних условиях. Сняты с медицинского учета 108,84 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 8 263 теста на коронавирус. За весь период было выполнено 1 479,78 тысячи исследований.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКоронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 13 января 2020 года: количество зараженных превысило 56 тысяч человек.Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Ростове-на-Дону на 13 января.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!