Немного снега с утра порадует затосковавших по холодам ростовчан. В течение дня температура воздуха будет понижаться. Но, к счастью, в сравнении со вчерашним днем, немного стихнет ветер.В утренние часы будет довольно прохладно - от 0 до плюс 1 градуса, днем столбик термометра достигнет отметки от минус 1 до минус 2 градусов. К вечеру похолодает еще сильнее от минус 2 до минус 3 градусов. В четверг, 14 января, в донской столице в течение всего дня стоять облачная и пасмурная погода. По прогнозам синоптиков, небольшие дождь и снег пройдут только утром.Ветер сегодня сменит два направления: юго-западное и западное. Скорость его порывов временами будет достигать 1-8 метров в секунду.Атмосферное давление будет расти и составит 745-749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 69 до 94 процентов.Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМокрый снег, дождь и ураганный ветер: какая погода ожидает ростовчан на Старый новый год.Атмосферное давление резко и сильно понизится.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!