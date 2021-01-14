С кем сыграет ФК «Ростов» после каникул: публикуем расписание матчей с 20 по 23 туры Российской Премьер-Лиги. Рассказываем, с какими соперниками встретятся «желто-синие» в феврале и марте, и вспоминаем их прошлые встречи.20-Й ТУР27 февраля (суббота)16:30 — «Зенит» — «Ростов»Последняя встреча между «Ростовом» и «Зенитом» прошла 15 августа. Ростовчане выступили достойно, но забить им так и не удалось. При этом питерцы дважды успешно атаковали противников. Голы забили Сердар Азмун и Деян Ловрен.21-Й ТУР6 марта (суббота)19:00 — «Ростов» — «Сочи»Ранее «Ростов» и «Сочи» встречались 4 октября. В ходе игры сразу несколько игроков «Ростова» заработали желтые карточки, а Матиас Норманн — красную. Встреча завершилась поражением ростовчан — 4:2. Многие остались недовольным судейством. Однако позже в РФС признали решения арбитра верными.22-Й ТУР12 марта (пятница)19:00 — «Химки» — «Ростов»В прошлом матче 25 октября победил клуб «Химки». Соперники проявили себя в добавленное время — голы забили Резиуан Мирзов и Брайан Идову.23-Й ТУР17 марта (среда)18:00 — «Ротор» — «Ростов»Напомним, матч «Ростов» — «Ротор» 19 сентября не состоялся. Матч пришлось отменить, поскольку игроки «Ротора» заболели коронавирусом.Дата проведения матча «Краснодар» — «Динамо» будет объявлена позднее.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Супруга главного тренера \\"Ростова\\" Карпина снова восхитилась южной столицейДарье очень нравится местная погода (подробнее)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.