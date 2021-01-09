Супруга главного тренера ФК \\"Ростов\\" Дарья Карпина в очередной раз восхитилась городом, который уже стал ей родным. Мама троих детей вместе со спортивным мужем буквально на днях вернулась из Нарвы, где провела все детство и юность. Судя по ее аккаунту в инстаграме, становится понятно, что Ростов сильно отличается от эстонского города.Сразу по приезду она опубликовала фотографию. На снимке Дарья за рулем своего авто. Она написала, что в донской столице сейчас 10 градусов тепла.- Как можно не любить этого город, - задалась риторическим вопросом Карпина.Следующий пост - в Нарве 12 градусов мороза. Понятно, что предпочтение она отдает южным широтам.Напомним, чета Карпиных решила провести зимний отпуск в Эстонии, куда они отправились вместе с детьми. За время проведенное там супруга главного тренера \\"Ростова\\" записала новую песню, которую обещает выпустить в ближайшее время.Между тем, последняя игра в прошедшем году для \\"Ростова\\" оказалась провальной. Команда на своем стадионе уступила армейцам из Москвы 1:3. Вскоре стартует вторая часть сезона. Сборы пройдут в Испании.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕФК «Ростов» проведет зимние сборы в ИспанииКроме тренировок пройдет несколько товарищеских матчей (подробнее)АЛЛОДавайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp).Пусть о них узнают все!