ФК «Ростов» проведет два тренировочных сбора в Испании. Об этом сообщили в пресс-службе донского клуба.Футболисты выйдут из отпуска 13 января. В этот день спортсмены пройдут медицинский осмотр. После обследования команда вылетит на сборы.Игроки будут тренироваться на юге Испании в городе Марбелья. Сборы продлятся с 14 января по 18 февраля.— В рамках сборов команда проведет несколько товарищеских матчей. Информация о датах и соперниках будет опубликована дополнительно, — говорится в сообщении.Ближайший официальный матч «Ростов» планирует провести 20 или 21 февраля на «Ростов Арене». «Желто-синие» сыграют против «Ахмата».Напомним, «Ростов» завершил год на пятом месте турнирной таблице. В последнем матче «желто-синие» проиграли московскому ЦСКА со счетом 1:3. Ранее «Комсомольская правда-Ростов» подробно писала об этой игре.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМатч ФК \\"Ростов\\" - ПФК \\"ЦСКА\\" 17 декабря 2020. Главное\\"КП\\" рассказывает о ключевых событиях вокруг матча на \\"Ростов Арене\\". (Подробности)АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!