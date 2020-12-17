Матч ФК "Ростов" - ПФК "ЦСКА" 17 декабря 2020. Главное

"Ростов" проиграл ЦСКА в домашнем матче. Фото: ФК "Ростов"

Встреча "Ростова" и ЦСКА состоялась в пятницу, 17 декабря, на "Ростов Арене". Этот поединок был долгожданным для множества болельщиков. Напомним, что прошлую игру желто-синие обыграли "Ахмат" со счетом 0:1.

- В донской столице болельщиков убедительно попросили приезжать на стадион задолго до игры. Такая просьба была обоснована тем, что для проверки билетов и досмотра фанатов требуется очень много времени. Любителей футбола попросили прибыть на стадион за полтора-два часа до игры и очень важно не забыть защитные маски и обязательно соблюдать дистанцию.

- Пенсионеров старше 65 лет на стадион не допустят в связи с введенными антикоронавирусными правилами.

- "КП-Ростов-на-Дону" провел прямую трансляцию матча между желто-синими и ЦСКА.

- Первый гол в игре забил игрок армейцев Федор Чалов. Стоить отметить, что еще два мяча тоже он запустил в ворота голкипера Сергея Песьякова, чем оформил себе хет-трик в этом матче.

- Игра закончилась со счетом 1:3 в пользу ЦСКА.

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