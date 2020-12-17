Болельщиков попросили приезжать на матч "Ростов"- ЦСКА пораньше

Болельщиков будут пускать на стадион только в защитных масках. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"

Зрителей матча "Ростов" - ЦСКА попросили приезжать на главный стадион Дона за 1,5-2 часа до стартового свистка для прохождения процедуры досмотра и проверки билетов. Матч 19-го тура Чемпионата России по футболу состоится в четверг, 17 декабря.

Игра начнется в 20:00. Всем болельщикам придется приехать в защитных медицинских масках, а также соблюдать социальную дистанцию, чтобы снизить возможность заражения коронавирусом.

На территорию стадиона запрещено приносить продукцию в стеклянных и пластиковых упаковках и пиротехнику.

- Во время матча будут задействованы сотрудники органов внутренних дел. Помощь в обеспечении безопасности окажут сотрудники частных охранных предприятий, - отметили в региональном ГУ МВД по Ростовской области.

Пенсионеры старше 65 лет на стадион допущены не будут. Это вызвано ограничениями, связанными с пандемией коронавируса.

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