Приближается важное для верующих событие - Крещение Господне. Многие привыкли отмечать этот праздник, купаясь в ледяной воде в купели. Однако далеко не все знают, что эта традиция не является сутью праздника. В Ростовской епархии рассказали, как церковь относится крещенским купаниям.Пресс-секретарь Главы Донской митрополии Игорь Петровский поясняет, что купания — не богослужебная традиция. Некоторые уверены, что это автоматически избавляет человека от грехов. Однако это заблуждение.— Существует поверье, что благодаря купаниям якобы омываются грехи. Человек якобы получает особое прощение. Церковь категорически не принимает такое мракобесие и явную религиозную чушь. Прощение грехов и изменения человеческой жизни, с точки зрения церковного учения, это очень внутренний и сложный процесс и называется он покаянием. Для этого существует таинство исповеди. Проблема в том, что люди часто наполняют традицию Крещенских купаний неправильным смыслом, — говорит Игорь Павлович.При этом он добавил, что сама по себе традиция неплохая, но понимать ее надо правильно, а исполнять с предосторожностью. В конце концов речь идет о здоровье человека. Если человек, который подготовлен морально и физически, готов погрузиться в воду, церковь этого не запрещает. Однако это действие не является обязательным.Кроме того, из-за коронавируса важно серьезно подойти к организации купаний. На территории купелей важно соблюдать не только правила безопасности, но и требования Роспотребнадзора.— В этом году священники будут совершать освещение лишь тех водоемов, которые будут подготовлены представителями государственных органов власти. Светские власти, главы городов, районов, муниципалитетов, должны обеспечить контроль на местах купаний и соблюдение всех противоинцидентных и антиэпидемических норм. После этого они в письменном виде направляют приглашение священнику близлежащего храма, гарантируя, таким образом, соблюдение всех требований, — рассказал Игорь Петровский.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКрещенские морозы до минус 16 градусов: резкое похолодание ждет Ростов-на-Дону в ближайшие дниСиноптики рассказали, стоит ли ожидать осадков на Крещение в Ростове-на-Дону. (Подробности)В донской столице утвердили новые санитарные правила на КрещениеДокумент вступит в силу уже 14 января. (Подробности)